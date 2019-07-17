Иранцы захватили нефтяной танкер









Как утверждает агентство, судно перевозило контрабандный груз нефти.





Ранее, 16 июля, стало известно, что нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах.





Как отмечали в Associated Press, судьба танкера вызывает беспокойство на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн». Предполагалось, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.





11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.









9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы.





Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска.





По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.