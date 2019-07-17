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Иранцы захватили нефтяной танкер

18.07.2019 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер. Об этом сообщает агентство Fars. Задержание произошло неподалеку от острова Ларак.



Как утверждает агентство, судно перевозило контрабандный груз нефти.

Ранее, 16 июля, стало известно, что нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах. 

Как отмечали в Associated Press, судьба танкера вызывает беспокойство на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн». Предполагалось, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.

11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.


9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. 

Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. 

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.
 
 
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер. Об этом сообщает агентство Fars. Задержание произошло неподалеку от...
 
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