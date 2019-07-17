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Хоккей. Бывший тренер минского «Динамо» возглавил «Алматы»
Источник материала: Партизан
Известный российский специалист Владимир Капуловский возглавил «Алматы».
Ранее он возглавлял «Арлан», который под его руководством впервые стал чемпионом Казахстана и выиграл Континентальный Кубок.
Это будет уже четвертый год 59-летнего тренера в Казахстане.
Напомним, что Капуловский был ассистентом главного тренера минского «Динамо» в сезоне-2007/2008. Также специалист немало поработал в КХЛ, где входил в тренерские штабы «Спартака», «Авангарда» и «Льва» из Попрада.
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Известный российский специалист Владимир Капуловский возглавил «Алматы».
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