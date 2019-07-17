Хоккей. Бывший тренер минского «Динамо» возглавил «Алматы»

Ранее он возглавлял «Арлан», который под его руководством впервые стал чемпионом Казахстана и выиграл Континентальный Кубок.





Это будет уже четвертый год 59-летнего тренера в Казахстане.





Напомним, что Капуловский был ассистентом главного тренера минского «Динамо» в сезоне-2007/2008. Также специалист немало поработал в КХЛ, где входил в тренерские штабы «Спартака», «Авангарда» и «Льва» из Попрада.