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Это прорыв? В Минске договорились об обмене пленными в формате 208 на 69

18.07.2019 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правда, из-за позиции Москвы процедура обмена может затянуться на месяцы.


Роман Безсмертный, архивное фото

Во время переговоров в Минске договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69. Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный.

"Общались относительно обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила число. Мы могли даже сегодня сделать этот обмен. Это поддержали представители ОРДЛО. Но отрицали представители Москвы.

В конце концов договорились проводить процедуру правовой очистки. В эти 208 и 69 входят лица из разных категорий правовой очистки - от нескольких дней до нескольких месяцев. Но процедура запущена, достигнута договоренность 69 на 208", - рассказал Бессмертный.
 
Теги: Минск
 
 
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Правда, из-за позиции Москвы процедура обмена может затянуться на месяцы.
 
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