Это прорыв? В Минске договорились об обмене пленными в формате 208 на 69

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Роман Безсмертный. Во время переговоров в Минске договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69. Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске





"Общались относительно обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила число. Мы могли даже сегодня сделать этот обмен. Это поддержали представители ОРДЛО. Но отрицали представители Москвы.





В конце концов договорились проводить процедуру правовой очистки. В эти 208 и 69 входят лица из разных категорий правовой очистки - от нескольких дней до нескольких месяцев. Но процедура запущена, достигнута договоренность 69 на 208", - рассказал Бессмертный.