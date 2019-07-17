Наконец-то! В выходные снова можно загорать

19 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность.





Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер западный умеренный, по северо-востоку порывистый.





Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны. Атмосферное давление будет расти.









pogoda.by , 20 июля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. Как сообщаетпогоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди.









Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +21°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.





21 июля на большей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем с территории Польши на запад страны переместится атмосферный фронт.





Ночью ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.









Ветер ночью слабый, днем переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, по Брестской области до +30°С.