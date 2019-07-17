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Наконец-то! В выходные снова можно загорать

18.07.2019 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие дни в Беларуси будет теплая и преимущественно сухая погода. Но после выходных снова станет прохладно и дождливо. Так что пользуйтесь моментом.

19 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность.

Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер западный умеренный, по северо-востоку порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны. Атмосферное давление будет расти.


Как сообщает pogoda.by, 20 июля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. 


Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +21°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

21 июля на большей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем с территории Польши на запад страны переместится атмосферный фронт. 

Ночью ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. 


Ветер ночью слабый, днем переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, по Брестской области до +30°С.
 
 
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В ближайшие дни в Беларуси будет теплая и преимущественно сухая погода. Но после выходных снова станет прохладно и дождливо. Так что пользуйтесь моментом.
 
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