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СМИ: Путин намерен подмешивать грязную нефть в трубопроводы

18.07.2019 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли .

По данным четырех источников агентства, на совещании в Минэнерго России нефтекомпании и «Транснефть» не смогли найти компромисс по вариантам очистки трубопроводной системы от загрязненного сырья, информирует enovosty.com/news.

«Транснефть» предложила схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток. Это приведет к росту уровня содержания хлороорганики до 5 ppm с примерно 1 ppm в Приморске и Новороссийске и 3,5 ppm в Усть-Луге. По принятому странами ЕАЭС техрегламенту, с 1 июля содержание хлороорганики в нефти не должно быть больше 6 ppm, отмечает агентство.

По словам источников, подмешивание грязного сырья приведет к изменению качества нефти Urals c отгрузкой из Новороссийска, Усть-Луга и Приморска, а также в сырье, отгружаемом на НПЗ в центральной России. Собеседники агентства указали, что повышенное содержание хлороорганики сохранится до середины 2020-го, а, возможно, до 2021 года.

Нефтекомпании не согласились с этой схемой, поскольку считают, что рост содержания органических хлоридов в нефти негативно повлияет на ее стоимость. Один из источников указал, что они продумывают альтернативные варианты решения проблемы, которые предложат Минэнерго.


В апреле Беларусь заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», хлороорганикой. После этого прокачка сырья в Белорусь, Украину и ряд стран Европы была приостановлена. Следственный комитет России завел по факту загрязнения нефти уголовное дело. В начале мая по «Дружбе» стало поступать чистое сырье.

На прошлой недели белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объявил о завершении мероприятий по вытеснению с территории страны в Россию загрязненныой нефти. Ранее главный инженер компании-оператора Андрей Вериго отмечал, что, по его оценкам, нефтепровод еще около года сможет работать только вполсилы.
 
 
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«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему...
 
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