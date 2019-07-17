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Минск призывает Москву объединить логистический потенциал в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

18.07.2019 13:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Минске считают важным скорейшее объединение транспортно-логистических потенциалов Беларуси и России в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь". Координирующей организацией может стать секретариат Союзного государства, отметил глава Совета республики (верхняя палата парламента) Беларуси Михаил Мясникович, выступая в четверг на пленарном заседании VI Форму регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

"Важное направление — взаимодействие Беларуси и России в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь". Полагаю, нашим странам необходимо активизировать построение транспортной логистики Китай — Европа. Нам нельзя упустить время", - заявил Мясникович, выступление которого размещено на сайте Совета республики.

По его словам, "данная тема обсуждалась у нас в Совете Республики, в том числе с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, который согласен быть координирующей организацией этого проекта". "Предлагаю от имени VI Форума регионов войти с соответствующим предложением в Высший государственный Совет Союзного государства Беларуси и России", - сказал Мясникович.

В ходе выступления он также обратился к правительству РФ с предложением открыть финансирование проекта по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли нового поколения с высоким пространственным разрешением. "Наши президенты одобрили создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли нового поколения с высоким пространственным разрешением и космической системы на его основе. Уже разработан эскизный проект, определены технические характеристики и оптимизирована стоимость работ", - сообщил глава Совета республики.

"Прошу правительство Российской Федерации дать соответствующие поручения о начале следующего этапа работ — рабочего проектирования и открытию финансирования по данному проекту", - сказал Мясникович.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске считают важным скорейшее объединение транспортно-логистических потенциалов Беларуси и России в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь"....
 
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