Белорусские власти просят российские компании реинвестировать полученную в Беларуси прибыль

Источник материала: Интерфакс

Председатель белорусского Совета республики (верхняя палата парламента) Михаил Мясникович обратился к действующим в Беларуси российским компаниям с просьбой не выводить из страны полученную прибыль, а реинвестировать ее.

"Мы в Беларуси создаем комфортные условия для работы российских компаний. Но нас беспокоит то, что компании с российским капиталом, являющиеся резидентами Республики Беларусь, выводят из нашей страны заработанную у нас прибыль вместо того, чтобы ее в основном реинвестировать", - сказал Мясникович, выступая в четверг в Санкт-Петербурге на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Текст выступления Мясниковича размещен на сайте Совета республики.

"В прошлом году изъято прямым инвестором 50% прибыли, в I квартале 2019 года — 75%. В принципе это не противоречит белорусскому законодательству и международному праву. Но хотим попросить российских партнеров не ставить главной целью изъятие средств из Беларуси, а реинвестировать прибыль", - добавил глава Совета республики.

При этом, по его словам, "сформировалось устойчивое мнение о том, что Беларусь покупает в России только сырьевые ресурсы, а на российском рынке продает готовую продукцию - неправильное мнение". "Российская Федерация стабильно занимает 1-е место в списке поставщиков высоколиквидной продукции — товаров инвестиционного назначения: машин, оборудования, транспортных средств в Республику Беларусь, заметно опережая все другие страны", - подчеркнул Мясникович.

Он также констатировал, что "никаких ограничений для продаж российских товаров в Беларуси нет, хотя у нас, хочу подчеркнуть, имеются собственные аналоги". "Ограничения доступа на российский рынок белорусских товаров, думаю, тоже будут устранены", - предположил спикер.

Мясникович также обратился к правительству РФ с просьбой согласовать взаимное признание национальных систем маркировки товаров средствами идентификации. В противном случае, по его мнению, рынки ЕАЭС могут быть парализованы. "Не могу не назвать такую проблему как маркировка товаров средствами идентификации. Если не будет решения о взаимном признании национальных систем и единого порядка информационного обеспечения, рынки ЕАЭС и Союзного государства могут быть парализованы", - сказал он. Глава Совета республики подчеркнул, что "тема обсуждалась не один раз, просьба к правительству Российской Федерации принять решение с учетом мнения партнеров по ЕАЭС".