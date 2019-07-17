Олимпийский чемпион Гришин выставил свои медали на аукцион

Источник материала: Интерфакс

Чемпион Ванкувера-2010 в лыжной акробатике Алексей Гришин выставил на продажу олимпийские награды.

"Обе олимпийские награды выставлены на американском онлайн-аукционе RR Auction. Начальная ставка на золото Игр-2010 составила 5 тыс. долларов, сейчас цена возросла до 22 тыс., платформа оценивает стоимость лота в более чем 50 тыс. Бронза Олимпиады-2002 изначально стоила 2,5 тыс., сейчас – 10,8 тыс., и оценивается в более чем 25 тыс. долларов", - сообщается на сайте Sports.ru .

Причины, по которым спортсмен продает награды, не сообщаются.

Гришин - первый в истории Беларуси олимпийский чемпион Зимних игр. В Ванкувере-2010 он завоевал золото, на его счету также бронза Солт-Лейк-Сити-2002. Спортсмен завершил карьеру в 2014 году.