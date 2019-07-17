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Украина проведет антидемпинговое расследование импорта спичек из Беларуси и РФ

18.07.2019 13:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину спичек.

Как говорится в сообщении Минэкономразвития в четверг, проведенное ведомством исследование по итогам жалоб отечественных производителей показало, что в период 2016-2018 гг. объем импорта спичек из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,4%, а относительно производства - на 3,4%.

Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году составила более $3 млн, уровень демпинговой маржи для России - 65,4%, Беларуси - 22,5%.

 
 
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину спичек.
 
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