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Путин и Лукашенко в неформальной остановке обсуждают и вопросы стратегического характера - Песков

18.07.2019 12:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В рамках неформального общения, которое состоялось накануне у президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, обычно обсуждаются любые вопросы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это был день неформального общения. В рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая и вопросы концептуального стратегического характера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли лидерам обсудить на Валааме межгосударственные отношения и вопросы интеграции.

Накануне Путин и Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, посетили несколько скитов, а затем вернулись в Санкт-Петербург.

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран, а также проведут двусторонние переговоры. На повестке дня вопросы углубления белорусско-российской интеграции.

 
 
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В рамках неформального общения, которое состоялось накануне у президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, обычно обсуждаются любые...
 
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