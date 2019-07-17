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Европарламент подтвердил свою позицию о невозможности отмены антироссийских санкций

18.07.2019 12:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Европарламент нового созыва на пленарной сессии в Страсбурге в четверг принял осуждающую резолюцию по России, повторив обвинения в нарушениях территориальной целостности Украины, прав человека, в частности, экологических активистов, несоблюдении других международных обязательств.

Европарламент, говорится в резолюции, "приветствует решение Совета (ЕС) о продлении ограничительных мер; подтверждает свою твердую убежденность в том, что санкции ЕС не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свои международные обязательства, в том числе по соблюдению Минских договоренностей".

Евродепутаты призвали государства-члены ЕС "оставаться твердыми и едиными в своей приверженности согласованным санкциям против России и рассмотреть вопрос о целенаправленных мерах против лиц, ответственных за задержание и судебные разбирательства в отношении политических заключенных". Европарламент призвал международное сообщество "усилить давление, чтобы обеспечить освобождение всех политических заключенных, содержащихся на оккупированной Россией территории".

Парламентарии, получившие свои мандаты в результате майских выборов нынешнего года, предложили будущему главе дипломатии ЕС разработать "новую всеобъемлющую стратегию отношений ЕС-Россия, направленную на укрепление мира и стабильности", но подчеркнули, что диалог с Россией должен основываться "на твердых принципах, включая уважение международного права и территориальной целостности соседей". В то же время они отметили важность укрепления контактов между гражданами ЕС и России.

Европарламент считает, что ЕС должен быть готов в случае необходимости принять дополнительные санкции, включая адресные персональные, ограничить доступ к финансам и технологиям, если Россия продолжит нарушать международное право.

Он "призывает российские власти безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно, произвольно задержанных граждан Украины, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины".

Депутаты "настоятельно призывают российские власти отозвать так называемый закон "об иностранных агентах", обратиться за поддержкой к Венецианской комиссии Совета Европы и полностью выполнить все ее рекомендации".

Европейские парламентарии считают, что российские суды, будь то военные или гражданские, не имеют права выносить решения в отношении действий, совершенных за пределами международно признанной территории России, и указывают, что судебные разбирательства в таких случаях не могут рассматриваться как законные.

Европарламент призывает РФ гарантировать беспрепятственный доступ на "оккупированные украинские территории Крыма и Донбасса" международным межправительственным организациям.

Европарламент предлагает ЕС рассмотреть вопрос о введении постоянного мониторинга судебных процессов над "жертвами политических преследований в Российской Федерации и в оккупированном Крыму" и призывает представительство ЕС в России и посольства государств-членов ЕС продолжать мониторинг и посещение судебных процессов над правозащитниками и "украинскими политзаключенными".

Особое внимание авторы резолюции на этот раз уделили теме деятельности экологических организаций в России. Они призвали российские власти "прекратить пресечение мирной и законной деятельности экологических организаций путем фабрикации уголовных дел против местных активистов-экологов, ареста участников мирных акций протеста на местах и наложения на них непропорционально больших штрафов".

Из 627 участвовавших в голосовании депутатов 458 проголосовали по резолюции "за", 80 - "против", 89 воздержались.

В зале на трибуне для гостей присутствовал бывший президент Украины Петр Порошенко.

 
 
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Европарламент нового созыва на пленарной сессии в Страсбурге в четверг принял осуждающую резолюцию по России, повторив обвинения в нарушениях территориальной...
 
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