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В Беларуси не хватает больше 94 тысяч работников. Кадровые проблемы пытаются закрыть иностранцами
Источник материала: Tut.by
Иностранцы стали чаще приезжать на работу в Беларусь, следует из данных Департамента по труду и миграции МВД. В первом полугодии в нашу страну прибыло для работы 9442 человек. Это на 1842 работника больше, чем за
За 2018 год в Беларусь на заработки прибыло почти 16,2 тысячи человек. То есть в этом году их число может заметно превысить прошлогодний показатель, если динамика по прибытию иностранцев сохранится.
Активнее всего иностранцы трудоустраиваются в Минске — 5146 человек в первом полугодии. Наименее привлекательны для зарубежных специалистов, если судить по статистике, Могилевская и Витебская области (160 и 255 человек соответственно).
Первое место по числу прибывших работников занимает Россия — 2550. На втором месте расположился Китай — 2442 человек (за аналогичный период прошлого года — 1454), на втором — Украина (1458 против 2013), а на третьем — Узбекистан (640 против 585).
В числе стран, из которых активнее всего едут к нам на заработки, также входят Казахстан (229), Армения (189), Азербайджан (151), Турция (124), Таджикистан (106), Литва (102). К примеру, за аналогичный период прошлого года из Турции на заработки к нам приехало 146 человек.
К примеру, китайцы и украинцы в Беларуси работают в основном рабочими, а узбеки заняты в торговле.
Напомним, на белорусском рынке труда
В 2018 году в Беларуси
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Иностранцы стали чаще приезжать на работу в Беларусь. В первом полугодии в нашу страну прибыло для работы 9442 человек. Это на 1842 работника больше, чем за аналогичный...
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