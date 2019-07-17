|
Матвиенко отметила важность сотрудничества РАН и Академии наук Беларуси
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Санкт-Петербурге проходит Форум регионов России и Беларуси. Говорят о развитии туризма и образовательного пространства, о молодежной политике и экономической безопасности, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.
Тема этого года – формирование единого гуманитарного и культурного пространства. В пленарном заседании примут участие президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.
С трибуны уже выступили спикеры верхних палат парламентов двух стран Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. Они говорили о науке, культуре, спорте и объединении молодежи.
«Большие перспективы перед нашими государствами открывает подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Российской Академией наук и Национальной академии наук Беларуси, а также соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Международным центром компетенций в горнотехническом образовании, Санкт-Петербургским горным университетом и компанией БелАЗ», – отметила Матвиенко.
Также Валентина Матвиенко отметила особую роль белорусских зодчих в строительстве Петербурга. Больше 150 зданий в городе построены белорусскими архитекторами.
Говорили, и об экономических связях. За 20 лет, что существует Союзное государство, товарооборот между странами вырос в шесть раз и достиг 35 млрд рублей. В рамках этого форума подписаны десятки соглашений. Так БелАЗ планирует поставить карьерные самосвалы на сумму около $600 млн. Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на пять млрд российских рублей.
Также достигнуто много договоренностей между регионами. Например, Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий. Минск готов поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику и другую продукцию.
На форуме царит дружеская обстановка. Михаил Мясникович подарил Валентине Матвиенко факсимильное издание первопечатника Франциска Скорины.
Накануне лидеры стран Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь. После встречи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема этого года на Форуме регионов России и Беларуси – формирование единого гуманитарного и культурного пространства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)