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Делаем подушку-обнимашку для будущих мам
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Время беременности – прекрасный, но непростой период в жизни женщины. Чем больше живот – тем короче ночи, в любимой позе уже не устроишься, заснуть никак не получается.
Сделать ожидание малыша более комфортным поможет подушка-обнимашка. Сшить ее можно самостоятельно. Вам понадобится отрез натуральной ткани, например хлопчато-бумажной или льна, размером два на полтора метра и несколько килограммов утеплителя.
Подробный мастер-класс для будущих мам – в видеоролике.
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Такая подушка-трансформер сделает сон и отдых во время беременности более комфортными.
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