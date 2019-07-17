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Делаем подушку-обнимашку для будущих мам

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время беременности – прекрасный, но непростой период в жизни женщины. Чем больше живот – тем короче ночи, в любимой позе уже не устроишься, заснуть никак не получается.

Сделать ожидание малыша более комфортным поможет подушка-обнимашка. Сшить ее можно самостоятельно. Вам понадобится отрез натуральной ткани, например хлопчато-бумажной или льна, размером два на полтора метра и несколько килограммов утеплителя.

Подробный мастер-класс для будущих мам – в видеоролике.



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Такая подушка-трансформер сделает сон и отдых во время беременности более комфортными.
 
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