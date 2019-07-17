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В Бресте обнаружен сотрудник Следственного комитета с огнестрельной раной

18.07.2019 13:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте обнаружен сотрудник Следственного комитета с огнестрельной раной
Снимок носит иллюстративный характер. © / ohoter.ru

Как стало известно, трагедия произошла 15 июля. В квартире 32-летнего водителя управления Следственного комитета по Брестской области был найден его труп. По информации СК, на теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение.

В Бресте обнаружен сотрудник Следственного комитета с огнестрельной раной В Молодечно водитель скорой помощи умер после удара пациента

По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер. По некоторым данным, сотрудник СК находился в отпуске и решил свести счеты с жизнью из-за накопившихся долгов.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел, зарегистрировано на мужчину, у погибшего было разрешение на право охоты.

 
 
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Тело 32-летнего мужчины было обнаружено в его квартире 15 июля.
 
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