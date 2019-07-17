В Бресте обнаружен сотрудник Следственного комитета с огнестрельной раной

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла 15 июля. В квартире 32-летнего водителя управления Следственного комитета по Брестской области был найден его труп. По информации СК, на теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение.

По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер. По некоторым данным, сотрудник СК находился в отпуске и решил свести счеты с жизнью из-за накопившихся долгов.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел, зарегистрировано на мужчину, у погибшего было разрешение на право охоты.