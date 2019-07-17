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«АвтоВАЗ» на три недели остановит производство автомобилей
Источник материала: Tut.by
Компания «АвтоВАЗ» с 22 июля приостановит производство автомобилей. Это связано с ежегодным корпоративным отпуском, который продлится до 11 августа, говорится в
В период отпуска на предприятиях «АвтоВАЗа» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.
«В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada», — проинформировали на предприятии.
Напомним, в начале июля «АвтоВАЗ»
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Это связано с ежегодным корпоративным отпуском.
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