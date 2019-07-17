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«АвтоВАЗ» на три недели остановит производство автомобилей

18.07.2019 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «АвтоВАЗ» с 22 июля приостановит производство автомобилей. Это связано с ежегодным корпоративным отпуском, который продлится до 11 августа, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.


В период отпуска на предприятиях «АвтоВАЗа» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

«В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada», — проинформировали на предприятии.

Напомним, в начале июля «АвтоВАЗ» объявил о вынужденной приостановке производства. Простой был связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент».

 
 
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Это связано с ежегодным корпоративным отпуском.
 
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