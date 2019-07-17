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Туристический слёт - 2019

18.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Туристический слёт проходил с 12 по 14 июля 2019 года в гостеприимном Центре экологического туризма «Станьково» ОАО «Агрокомбинат-Дзержинский».

12 июня 2019 года в нашем районе был создан клуб любителей туризма «Дзержинский компас».

Одним из первых участников клуба стал Александр Сергеевич Чаган. Почётными участниками клуба стали представители семи организаций района, которые приняли участие в 13 районном туристическом слете работающей молодежи организаций Дзержинского района: ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, прошлогодний победитель УП «Дзержинское ЖКХ», ЧТУП «Ф-Трэйд», УЗ «Дзержинская ЦРБ», ЧУП «МАВ», ОАО «Крутогорье-Петковичи».




Туристический слёт проходил с 12 по 14 июля 2019 года в гостеприимном Центре экологического туризма «Станьково» ОАО «Агрокомбинат-Дзержинский».

Хочется отметить, что в турслете участвовала лучшая молодежь Дзержинского района. Достойно проявить себя каждая команда смогла не только в организационных моментах, но и в творческих конкурсах. Ритмичные песни, зажигательные танцы, импровизированные театральные постановки заставляли зрителей неустанно аплодировать. Много юмора и искрометных шуток наполняли атмосферу конкурса сплоченностью и единением.

Конкурс «Визитка команды»:

1 место — ЧУП «МАВ»;

2 место — ЧТУП «Ф-ТРЭЙД»;

3 место — УП «Дзержинское ЖКХ».

Конкурс «Образцовый туристический лагерь с песней»:

1 место — ЧТУП «Ф-ТРЭЙД»;

2 место — ОАО «Крутогорье-Петковичи»;

3 место — ОАО «Агрокомбинат "Дзержинский».





Спортивная программа также была очень разнообразной: контрольно-туристический маршрут, соревнования по волейболу, дартсу, увлекательные конкурсы «Грибники», «Туристическое многоборье», «Фигурное вождение велосипеда». Вот здесь туристы не растерялись и проявили ловкость, быстроту, сноровку, собранность и высокий уровень физической подготовки.




Ну, а самая веселая и спортивная команда Дзержинского района – ОАО «Крутогорье-Петковичи», которая получила диплом первой степени.

Почетное второе место было присуждено команде управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома.

Тройку лидеров завершила команда УП «Дзержинское ЖКХ»




 
 
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Туристический слёт проходил с 12 по 14 июля 2019 года в гостеприимном Центре экологического туризма «Станьково» ОАО «Агрокомбинат-Дзержинский». ...
 
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