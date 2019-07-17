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Молодежь Беларуси могут допустить к участию в конкурсе «Лидеры России»

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гражданам Беларуси должна быть предоставлена возможность участвовать во всероссийском конкурсе «Лидеры России», сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании Шестого Форума регионов России и Беларуси, пишет «Парламентская газета».

«Мы вместе с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем обсуждали с Сергеем Владиленовичем Кириенко возможность участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Уверена, что мы достигнем таких договоренностей», – указала спикер.

«Лидеры России» является главным проектом платформы «Россия – страна возможностей», работа которой началась два года назад. Инициатором его создания выступил президент РФ Владимир Путин. Цель конкурса – отбор лучших управленцев в различных сферах, которые затем получают возможность год стажироваться у одного из «наставников», среди которых – известные общественные деятели, руководители банков, министры, парламентарии. В прошлом году в число «наставников» вошла Матвиенко.

Напомним, VI Форум регионов Беларуси и России открылся накануне в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия ожидается подписание десятков соглашений на крупные суммы, а также обсуждение разных аспектов укрепления сотрудничества двух стран. Участие в Форуме регионов примут президенты РФ и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко.



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С таким предложением на пленарном заседании Шестого Форума регионов России и Беларуси выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
 
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