Молодежь Беларуси могут допустить к участию в конкурсе «Лидеры России»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гражданам Беларуси должна быть предоставлена возможность участвовать во всероссийском конкурсе «Лидеры России», сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании Шестого Форума регионов России и Беларуси, пишет «Парламентская газета».

«Мы вместе с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем обсуждали с Сергеем Владиленовичем Кириенко возможность участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Уверена, что мы достигнем таких договоренностей», – указала спикер.

«Лидеры России» является главным проектом платформы «Россия – страна возможностей», работа которой началась два года назад. Инициатором его создания выступил президент РФ Владимир Путин. Цель конкурса – отбор лучших управленцев в различных сферах, которые затем получают возможность год стажироваться у одного из «наставников», среди которых – известные общественные деятели, руководители банков, министры, парламентарии. В прошлом году в число «наставников» вошла Матвиенко.