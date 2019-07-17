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«Витебск», «Шахтер» и «Динамо-Минск» проведут ответные матчи в Лиге Европы

18.07.2019 14:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Витебск», «Шахтер» и «Динамо-Минск» проведут ответные матчи в Лиге Европы
Футбольный клуб "Динамо-Минск"

18 июля белорусские клубы продолжат борьбу в еврокубках. Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» сыграют ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.

«Витебск», «Шахтер» и «Динамо-Минск» проведут ответные матчи в Лиге Европы Белорусские клубы неоднозначно стартовали в футбольной Лиге Европы

В 19.30 по белорусскому времени на минском стадионе «Динамо» начнется матч между одноименным клубом из Беларуси и «Лиепаей» из Латвии. Первый поединок закончился вничью – 1:1.

В 21.00 на Мальте пройдет поединок между местным «Хиберниансом» и солигорским «Шахтером». В домашнем матче с минимальным счетом 1:0 сильнее были «горняки».

В 21.30 на стадионе в Витебске белорусский клуб сыграет с финским «Куопио ПС». В первом матче в Финляндии сильнее были наши соперники – 2:0.

Матчи минского «Динамо» и «Витебска» в прямой трансляции покажет телеканал «Беларусь 5». Поединок «Шахтера» в телевизионной сетке не значится. Победители по сумме двух встреч пройдут в следующий раунд квалификации Лиги Европы, проигравшие покинут турнир.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ответные игры первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы с участием белорусских клубов пройдут 18 июля.
 
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