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В сентябре к Земле приблизится астероид

18.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

9 сентября к Земле приблизится астероид под названием 2006 QV89. Ученые оценили его шансы на столкновение с планетой, пишет Science Alert.

В сентябре к Земле приблизится астероид

Напомним: астероид 2006 QV89 обнаружили еще в 2006 году, и с тех пор его шансы на столкновение с Землей оценивались по-разному. При этом размеры астероида составляют от 20 до 50 метров — глобальная катастрофа даже в случае столкновения вряд ли бы произошла.

Несмотря на это, европейские астрономы все это время продолжали отслеживание объекта и в начале июля нынешнего года провели новые наблюдения с помощью очень мощного телескопа VLT, расположенного в Чили.

Ресурс Naked Science пишет, что из-за достаточно большого удаления и небольшого размера астероида увидеть его, просматривая небо, оказалось невозможно. Поэтому специалисты решили сфокусироваться на определенных областях, в которых, по различным расчетам, 2006 QV89 может находиться в данный момент.

Это позволило пересмотреть будущую траекторию астероида и лишить его шансов на столкновение с Землей.

Источник: tut.by

 
 
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9 сентября к Земле приблизится астероид под названием 2006 QV89. Ученые оценили его шансы на столкновение с планетой, пишет Science
 
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