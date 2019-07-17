Мотопарад, экстремальная лестница и песни: афиша мероприятий на День города в Высоком

Источник материала: Навiны Камянеччыны

27 июля 2019 года – День города и 75-летие со дня освобождения Высокого от немецко-фашистских захватчиков. Городу – 525 лет!

Городской сквер у братской могилы.

10.00 – реквием памяти, посвященный освобождению Высокого от немецко-фашистских захватчиков «Спасибо вам за небо мирное над нашею землею».

Возложение цветов и венков воинам-освободителям.

Стадион Высоковской СШ

11.00 – турнир по мини-футболу на кубок города.

Старинный парк усадьбы Сапегов-Потоцких

11.00 – конкурс рисунков на асфальте «Мой город будущего».

14.00 – торговая ярмарка «Родны кут».

Стадион «Центральный»

14.00 – большой футбол. Чемпионат района. ФК «Высокое» – ФК «Долбизно».

15.00 – выставка-продажа карнавальных атрибутов, сувениров;

большой праздник аттракционов и забав «Повеселись сам и развесели друга» (игровые площадки, ходулисты, ростовые куклы, электромобили, тир, экстремальная лестница и турник, «Лопни шар», велосипед барона Мюнхаузена).

15.30 – мотопарад байкеров.

Летний амфитеатр «Радуга жизни»

16.00 – ЦИРК. ЦИРК. ЦИРК «Хорошее настроение!» (г.Гомель).

17.00 – торжественная церемония открытия Дня города «Высоковчане, за верность и любовь благодарим!» (поздравления, награждения, концертные номера артистов города и гостей праздника).

19.00 –Сольная концертная программа «Падарунак сябрам!» певца-тенора Андрея Кунцевича. Живой концерт. Впервые!

19.50 – Подарок-концерт «Александр Черный и его друзья!» (исполнитель популярных песен Александр Черный, г.Минск, Екатерина Чижик, Иван Балаболов, Алеся Живчук, Василий Полока, Дмитрий Шимбаревич, Юлия Максимук, Екатерина Крук, Юрий Лук, Дмитрий Свирепа, Алеся Василевская, дуэт «Вместе» и другие). Впервые!

21.30 – концерт-премьера «Музыка нас связала» певца и телеведущего Германа (г.Минск).

22.30 – продюсерский центр «Добрые встречи» представляет… «Высокому – с любовью!» (новое вокально-танцевальное шоу «НА ГРАНИ» с большой концертной программой «Песни и танцы народов мира», г.Минск).

Стадион «Центральный»

23.50 – супер-шоу «Фантастическая огненная феерия». Представляет театр «REY SHOW». Подарок городу!

В программе могут быть дополнения.