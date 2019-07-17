Каменец отпразднует День города 27 июля. Что в программе?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

2019 года – День города и 75-летие со дня освобождения Каменца от немецко-фашистских захватчиков

Главная площадка «Праздничный город»

(Каменецкая башня)

14.00-15.30 – торжественное открытие «Запрашаем на свята!»

16.00-17.30 – праздничная концертная программа, посвященная 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков «Я люблю тебя, город мой родной». Возложение корзины с живыми цветами на братскую могилу советских воинов и партизан. Концерт народного хора народной песни «Вербніца» (г.Пружаны).

18.30-20.00 – выступление белорусского государственного ансамбля «Песняры» (г.Минск).

21.00-01.00 – дискотека (водно-пенная феерия).

22.50 – голографическое шоу.

23.00 – фейерверк.

Плошадка «Город детства»

(площадка перед зданием СШ №1)

13.00-15.00 – развлекательная программа «Волшебный Мир детства» и фестиваль красок «Холли».

13.00-21.00 – детские аттракционы.

Площадка «Город читающий»

(площадка перед зданием районной библиотеки им. В.М. Игнатовского)

13.00-18.00 – библиофестиваль «Люблю тебя, мой город!»;

фотовернисаж «Родного города черты»»

литературный набат «Край, где живет моя душа»;

арт-встреча с мастерами по изготовлению кукол «Мастерская радости»;

туристический маршрут «Памятные места старого Каменца» (в рамках краеведческого проекта «Прогулки по городу»);

беспроигрышная лотерея.

Площадка «Спортивный город»

9.00 – сплав на байдарках (по реке Лесной от д.Голый Борок).

13.00 – соревнования по фигурному вождению байдарки (река Лесная, берег у Каменецкой башни).

С 15.00 – проведение спортивных мероприятий: шашки, шахматы, дартс, стрельба (стадион СШ №1 и гимназии).

Площадка «Город мастеров»

(сквер по улице Ленина)

13.00-19.00 – выставка-ярмарка мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, ремесленников;

выставка-продажа «Творческая мозаика» (территориальный центр социального обслуживания населения);

выставка «Все о футболе» (г.Брест, Георгий Добруашвили).

Городская ярмарка

(улица Ленина)

13.00-22.00 – работа торговых рядов.