|
Каменец отпразднует День города 27 июля. Что в программе?
18.07.2019 14:20 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
2019 года – День города и 75-летие со дня освобождения Каменца от немецко-фашистских захватчиков
Главная площадка «Праздничный город»
(Каменецкая башня)
14.00-15.30 – торжественное открытие «Запрашаем на свята!»
16.00-17.30 – праздничная концертная программа, посвященная 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков «Я люблю тебя, город мой родной». Возложение корзины с живыми цветами на братскую могилу советских воинов и партизан. Концерт народного хора народной песни «Вербніца» (г.Пружаны).
18.30-20.00 – выступление белорусского государственного ансамбля «Песняры» (г.Минск).
21.00-01.00 – дискотека (водно-пенная феерия).
22.50 – голографическое шоу.
23.00 – фейерверк.
Плошадка «Город детства»
(площадка перед зданием СШ №1)
13.00-15.00 – развлекательная программа «Волшебный Мир детства» и фестиваль красок «Холли».
13.00-21.00 – детские аттракционы.
Площадка «Город читающий»
(площадка перед зданием районной библиотеки им. В.М. Игнатовского)
13.00-18.00 – библиофестиваль «Люблю тебя, мой город!»;
фотовернисаж «Родного города черты»»
литературный набат «Край, где живет моя душа»;
арт-встреча с мастерами по изготовлению кукол «Мастерская радости»;
туристический маршрут «Памятные места старого Каменца» (в рамках краеведческого проекта «Прогулки по городу»);
беспроигрышная лотерея.
Площадка «Спортивный город»
9.00 – сплав на байдарках (по реке Лесной от д.Голый Борок).
13.00 – соревнования по фигурному вождению байдарки (река Лесная, берег у Каменецкой башни).
С 15.00 – проведение спортивных мероприятий: шашки, шахматы, дартс, стрельба (стадион СШ №1 и гимназии).
Площадка «Город мастеров»
(сквер по улице Ленина)
13.00-19.00 – выставка-ярмарка мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, ремесленников;
выставка-продажа «Творческая мозаика» (территориальный центр социального обслуживания населения);
выставка «Все о футболе» (г.Брест, Георгий Добруашвили).
Городская ярмарка
(улица Ленина)
13.00-22.00 – работа торговых рядов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2019 года – День города и 75-летие со дня освобождения Каменца от немецко-фашистских захватчиков Главная Сообщение Каменец отпразднует День города 27 июля. Что в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)