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Мясникович: Москве и Минску следует активнее сотрудничать в сфере инвестиций
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
России и Беларуси нужно активнее переходить к инвестиционному сотрудничеству, в частности, расширять промышленные кооперации, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.
В четверг он выступил на пленарном заседании VI Форум регионов Беларуси и России.
Данная тема, по мнению политика, может стать основной в повестке Седьмого форума регионов, который будет проведен 2020 году в Беларуси.
«Нужно более активно переходить к инвестиционному сотрудничеству, расширять промышленные кооперации и, главное, создавать совместные белорусско-российские кластеры в фармацевтике, медицине и во многих других отраслях», – цитирует Мясниковича
Он также добавил, что кооперация стран в промышленной сфере позволит обеспечить экономическую безопасность Союзного государства РБ и РФ.
Напомним,
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В четверг председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь выступил на пленарном заседании VI Форум регионов Беларуси и России.
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