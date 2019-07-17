Мясникович: Москве и Минску следует активнее сотрудничать в сфере инвестиций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

России и Беларуси нужно активнее переходить к инвестиционному сотрудничеству, в частности, расширять промышленные кооперации, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.

В четверг он выступил на пленарном заседании VI Форум регионов Беларуси и России.

Данная тема, по мнению политика, может стать основной в повестке Седьмого форума регионов, который будет проведен 2020 году в Беларуси.

«Нужно более активно переходить к инвестиционному сотрудничеству, расширять промышленные кооперации и, главное, создавать совместные белорусско-российские кластеры в фармацевтике, медицине и во многих других отраслях», – цитирует Мясниковича «Парламентская газета».

Он также добавил, что кооперация стран в промышленной сфере позволит обеспечить экономическую безопасность Союзного государства РБ и РФ.