В белорусских вузах стартовали внутренние вступительные экзамены

Источник материала: Аргументы и факты

18 июля в высших учебных заведениях Беларуси стартовали внутренние вступительные испытания. Экзамены будут идти до 26 июля, в вузах сельхозпрофиля – с 18 по 25 июля, а на заочную форму обучения – с 6 по 15 декабря.

Зачисление на «бюджет» закончится 28 июля. Однако это не относится к учреждениям образования военных специальностей. Зачисление на «платное» пройдет по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

Прием документов на платную форму обучения завершится 4 августа. Что касается силовых и творческих вузов, то здесь документы можно подавать по 31 июля и 2 августа соответственно. Абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, смогут подать документы с 15 ноября по 5 декабря.

Ожидается, что в этом году студентами белорусских высших учебных заведений станут около 54,7 тыс. человек. Примерно 26,6 тыс. будут обучаться на «бюджете» и 28,2 тыс. – на «платном».