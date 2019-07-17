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В белорусских вузах стартовали внутренние вступительные экзамены

18.07.2019 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В белорусских вузах стартовали внутренние вступительные экзамены
Фото из открытых источников

18 июля в высших учебных заведениях Беларуси стартовали внутренние вступительные испытания. Экзамены будут идти до 26 июля, в вузах сельхозпрофиля – с 18 по 25 июля, а на заочную форму обучения – с 6 по 15 декабря.

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Зачисление на «бюджет» закончится 28 июля. Однако это не относится к учреждениям образования военных специальностей. Зачисление на «платное» пройдет по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

Прием документов на платную форму обучения завершится 4 августа. Что касается силовых и творческих вузов, то здесь документы можно подавать по 31 июля и 2 августа соответственно. Абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, смогут подать документы с 15 ноября по 5 декабря.

Ожидается, что в этом году студентами белорусских высших учебных заведений станут около 54,7 тыс. человек. Примерно 26,6 тыс. будут обучаться на «бюджете» и 28,2 тыс. – на «платном».

 
 
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Основные внутренние экзамены будут идти до 26 июля.
 
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