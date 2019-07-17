Профессор финансов США с беларускими корнями рассказал, как улучшить экономику нашей страны

Источник материала: KYKY

Беларус Юрия Церлюкевич уехал в США 20 лет назад. Сейчас он – профессор финансов в Аризонском университете, но периодически возвращается в Минск. Здесь он читает лекции студентам, участвует в работе наблюдательного совета при Нацбанке и министерств. Журналисты «Нашей Нивы» взяли у Юрия интервью, в котором тот рассказал о разнице между нашими студентами и иностранными и о том, как улучшить экономику страны. KYKY цитирует главное.

О беларуских зарплатах

«Конечно, в Беларуси сильно не доплачивают специалистам, профессорам, докторам, которым долго приходиться учиться. Это все сказывается и на качестве образования, и на утечке кадров. К сожалению, что с этим делать в краткосрочной перспективе, непонятно. Ясно, что нужно платить больше, но как, если нет денег в бюджете? Если бы беларусы, добившиеся финансового успеха, могли учредить стипендии для тех, кто хорошо учится, это бы помогло».

О разнице между студентами Беларуси и других стран

Юрий считает, что беларуские студенты отличаются хорошей математической подготовкой, неординарным мышлением. Из негативного: наше образование, как правило, не учит коммуникации, и студенты испытывают проблемы с тем, чтобы написать эссе или выступить перед аудиторией. А еще они хуже организованы – не умеют в срок собирать документы, готовиться к экзаменам к назначенным датам.

«Меня всегда волновало, почему так сравнительно немного беларусов учится за границей. Притом что и в Западной Европе, и в Америке очень заинтересованы в привлечении хороших студентов. Наверное, это наша «памяркоўнасць». Беларусов отличает нерешительность, скромность. Наши люди не любят сильных перемен, потрясений, непредвиденных усилий. Китайские студенты, например, нацелены, чтобы любыми путями добиться успеха. У моих китайских коллег детям по семь лет, а они уже ходят на лекции о том, как поступить в Гарвард».

Об условиях, при которых Юрий вернулся бы в Беларусь

«Мне таких возможностей не предлагали. Но, если бы было предложение стать министром или заместителем и приносить пользу обществу, я бы, конечно, взял неоплачиваемый отпуск и приехал бы, попытался. Я много чего знаю, что могло бы понадобиться. Было бы интересно. Мы, кстати, с заместителями министра часто работаем. Сложилось впечатление, что работа у них очень тяжелая и малооплачиваемая.

Я бы начал с того, что упрощал всё. У нас необоснованно всё забюрократизировано. Я постоянно слышу жалобы, что люди хотели открыть ресторан, но согласовывали меню полгода, хотели запустить бизнес, но очень сложно было с налогами».

Об убыточных заводах в Беларуси, которые нельзя закрывать

«Исторически Беларусь сохранила множество убыточных предприятий. Но с плеча нельзя рубить. Все заводы нельзя закрыть – надо разбираться в ситуации. Например, БелАЗ мог обанкротиться уже много раз. Но ведь это гордость. Там производят самый тяжелый грузовик в мире. Этого мы могли лишиться, если бы из-за финансовых трудностей завод просто закрыли, а в Жодино, в Борисове огромное число людей осталось бы без работы».

О том, что может улучшить беларускую экономику

«Легче всего работать на примере. Если ИТ хорошо развились – я бы сказал, что мы обошли российский рынок, – нужно развивать это дальше: давать им больше места, упрощать их работу, снижать налоговую нагрузку.

Несколько лет назад в Нацбанке подумали о том, чтобы послать некоторых сотрудников на обучение в другие страны, и обсуждалось, насколько целесообразно платить за образование в западных университетах или за то, чтобы привозить сюда иностранных профессоров. Мы сошлись на том, что нет смысла, так как в результате специалисты окажутся не в самых лучших университетах и ​​это будет неоправданно дорого.

Наверное, лучшее, что можем сделать, – привлекать работать талантливую молодежь и поощрять ее учиться за границей в надежде, что люди вернутся. Для них это хорошая ступенька. Да, многие потом останутся за рубежом. Но те, кто приедет, будут незаменимыми специалистами».

Фото обложки: nn.by.