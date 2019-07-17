Женщине понадобилась помощь спасателей. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Вскоре работницу освободили. Она получила телесные травмы и была доставлена в больницу.
|
В Борисове рука работницы завода по производству сырков попала в дозатор
18.07.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Женщине понадобилась помощь спасателей. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Вскоре работницу освободили. Она получила телесные травмы и была доставлена в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел днем 17 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)