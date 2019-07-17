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В Борисове рука работницы завода по производству сырков попала в дозатор

18.07.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Борисове рука работницы завода по производству сырков попала в дозатор
МЧС Республики Беларусь

В Борисове рука работницы завода по производству сырков попала в дозатор МЧС: в Рогачеве рука 9-летней девочки застряла в игровом аппарате
Как стало известно, несчастный случай произошел на заводе по производству глазированных сырков в Борисове. Сотрудница предприятия, которая работает укладчиком-упаковщиком, мыла дозатор. Внезапно ее рука застряла в оборудовании.

Женщине понадобилась помощь спасателей. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Вскоре работницу освободили. Она получила телесные травмы и была доставлена в больницу.

 
 
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