Проверено временем: лучшие окна в компании ORI

Источник материала: Слуцк Город





Производитель оконных систем, компания ОКНА ORI , осваивает новые регионы и предлагает жителям Слуцка воспользоваться уникальным предложением – заказать установку современных окон по привлекательным ценам.

Компания не первый год производит окна ПВХ, выполняет установку мансардных и деревянных окон, предлагает функциональные решения для остекления лоджий и балконов. Сотрудничество с популярными производителями оконного профиля позволяет предлагать потребителям современные и функциональные окна по доступным ценам.

Компания изготавливает окна ПВХ в Слуцке любого вида и размера. Это возможно благодаря наличию собственных производственных цехов и высокотехнологичному зарубежному оснащению, а также многолетнему опыту работы предприятия на рынке оконных конструкций.

Для своих клиентов компания предлагает:

Современные решения из профиля ПВХ деревянные и мансардные окна по низким ценам.

Бесплатный выезд мастера на замер.

Помощь в выборе и профессиональные консультации.

Широкий модельный ряд оконных конструкций для остекления окон, мансард и балконов.

Оперативная и профессиональная установка.

Высокое качество изделий, сертификация и соответствие стандартам.

Компания предлагает большой выбор оконных систем на любой бюджет. Вы можете заказать окна премиум класса с профилем от ведущих немецких брендов REHAU, KBE, SALAMANDER, либо выбрать практичный бюджетный вариант с установкой российского профиля BRUSBOX, MONTBLANC, DEXEN. Мастера компании выполняют остекление любой сложности, предлагая клиентам возможность самостоятельно выбирать тип профиля, фурнитуры и других составляющих окна в соответствии с предпочтениями и бюджетом. Окна ORI – современные оконные системы с многочисленными преимуществами:

Создание в помещении благоприятного микроклимата.

Долговечность использования.

Надежная защита квартиры или дома от внешнего шума, загрязнений и осадков.

Сохранение тепла в помещении и экономия на отоплении.

Простота ухода и чистки, легкость обслуживания.





Оконные конструкции изготавливаются с соблюдением высоких стандартов работы. Изделия изготавливаются из экологичных материалов, что позволяет получать продукцию, соответствующую стандартам качества и безопасности. Профессиональная установка гарантирует длительную эксплуатацию окон.

НОВИНКА!

ОКНА ORI - это доступные цены, высокое качество, оперативное исполнение.

ORI работает с двумя компаниями, которые разделяют ценности и стандарты высокого качества обслуживания.

При заказе окон в компании ORI мы рекомендуем воспользоваться услугами наших партнеров:

ТЕХО – натяжные потолки высокого качества во всех городах Беларуси

– натяжные потолки высокого качества во всех городах Беларуси MAXIMALIST.BY – кухни на заказ.

Главное - ORI, TEXO, MAXIMALIST - имеют единую бонусную накопительную систему и в перспективе собираются существенно расширить количество предлагаемых услуг, которые позволят нашим клиентом экономить приличные средства без потери качества.

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