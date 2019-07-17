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Проверено временем: лучшие окна в компании ORI
18.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Производитель оконных систем, компания
Компания не первый год производит окна ПВХ, выполняет установку мансардных и деревянных окон, предлагает функциональные решения для остекления лоджий и балконов. Сотрудничество с популярными производителями оконного профиля позволяет предлагать потребителям современные и функциональные окна по доступным ценам.
Компания изготавливает
Для своих клиентов компания предлагает:
Компания предлагает большой выбор оконных систем на любой бюджет. Вы можете заказать окна премиум класса с профилем от ведущих немецких брендов REHAU, KBE, SALAMANDER, либо выбрать практичный бюджетный вариант с установкой российского профиля BRUSBOX, MONTBLANC, DEXEN. Мастера компании выполняют остекление любой сложности, предлагая клиентам возможность самостоятельно выбирать тип профиля, фурнитуры и других составляющих окна в соответствии с предпочтениями и бюджетом. Окна ORI – современные оконные системы с многочисленными преимуществами:
Оконные конструкции изготавливаются с соблюдением высоких стандартов работы. Изделия изготавливаются из экологичных материалов, что позволяет получать продукцию, соответствующую стандартам качества и безопасности. Профессиональная установка гарантирует длительную эксплуатацию окон.
НОВИНКА!
ОКНА ORI - это доступные цены, высокое качество, оперативное исполнение.
Главное - ORI, TEXO, MAXIMALIST - имеют единую бонусную накопительную систему и в перспективе собираются существенно расширить количество предлагаемых услуг, которые позволят нашим клиентом экономить приличные средства без потери качества.
ООО «ФёстПлейсМедиа»
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Производитель оконных систем, компания ОКНА ORI, осваивает новые регионы и предлагает жителям Слуцка воспользоваться уникальным предложением – заказать установку...
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