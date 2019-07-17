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Проверено временем: лучшие окна в компании ORI

18.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Проверено временем: лучшие окна в компании ORI

Производитель оконных систем, компания ОКНА ORI, осваивает новые регионы и предлагает жителям Слуцка воспользоваться уникальным предложением – заказать установку современных окон по привлекательным ценам. 

Компания не первый год производит окна ПВХ, выполняет установку мансардных и деревянных окон, предлагает функциональные решения для остекления лоджий и балконов. Сотрудничество с популярными производителями оконного профиля позволяет предлагать потребителям современные и функциональные окна по доступным ценам. 

Компания изготавливает окна ПВХ в Слуцке любого вида и размера. Это возможно благодаря наличию собственных производственных цехов и высокотехнологичному зарубежному оснащению, а также многолетнему опыту работы предприятия на рынке оконных конструкций. 

Для своих клиентов компания предлагает:

  • Современные решения из профиля ПВХ деревянные и мансардные окна по низким ценам.
  • Бесплатный выезд мастера на замер.
  • Помощь в выборе и профессиональные консультации.
  • Широкий модельный ряд оконных конструкций для остекления окон, мансард и балконов.
  • Оперативная и профессиональная установка.
  • Высокое качество изделий, сертификация и соответствие стандартам.

Компания предлагает большой выбор оконных систем на любой бюджет. Вы можете заказать окна премиум класса с профилем от ведущих немецких брендов REHAU, KBE, SALAMANDER, либо выбрать практичный бюджетный вариант с установкой российского профиля BRUSBOX, MONTBLANC, DEXEN. Мастера компании выполняют остекление любой сложности, предлагая клиентам возможность самостоятельно выбирать тип профиля, фурнитуры и других составляющих окна в соответствии с предпочтениями и бюджетом. Окна ORI – современные оконные системы с многочисленными преимуществами:

  • Создание в помещении благоприятного микроклимата.
  • Долговечность использования.
  • Надежная защита квартиры или дома от внешнего шума, загрязнений и осадков.
  • Сохранение тепла в помещении и экономия на отоплении.
  • Простота ухода и чистки, легкость обслуживания.

Проверено временем: лучшие окна в компании ORI

Оконные конструкции изготавливаются с соблюдением высоких стандартов работы. Изделия изготавливаются из экологичных материалов, что позволяет получать продукцию, соответствующую стандартам качества и безопасности. Профессиональная установка гарантирует длительную эксплуатацию окон.

НОВИНКА!

ОКНА ORI - это доступные цены, высокое качество, оперативное исполнение.
ORI работает с двумя компаниями, которые разделяют ценности и стандарты высокого качества обслуживания.
При заказе окон в компании ORI мы рекомендуем воспользоваться услугами наших партнеров:

  • ТЕХО – натяжные потолки высокого качества во всех городах Беларуси
  • MAXIMALIST.BY – кухни на заказ.

Главное - ORI, TEXO, MAXIMALIST - имеют единую бонусную накопительную систему и в перспективе собираются существенно расширить количество предлагаемых услуг, которые позволят нашим клиентом экономить приличные средства без потери качества.

ООО «ФёстПлейсМедиа»

 
 
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Производитель оконных систем, компания ОКНА ORI, осваивает новые регионы и предлагает жителям Слуцка воспользоваться уникальным предложением – заказать установку...
 
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