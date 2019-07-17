ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наши за рубежом. Как случчанка встретила мексиканца и уехала жить на другой край Земли

18.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Наши за рубежом. Как случчанка встретила мексиканца и уехала жить на другой край Земли

21-летняя случчанка Мария Бурлаченко вот уже второй год живёт в Мексике. О том, чтобы переехать в эту страну она никогда не думала, однако знакомство с мексиканцем круто перевернуло её жизнь. В интервью корреспонденту SlutskGorod Маша рассказала о том, что поразило её в Мексике, а её муж Эдуардо поделился своими впечатлениями о белорусской культуре, еде и погоде.

Несмотря на то, что в Мексике более популярен Фейсбук, со своим мужем Эдуардо Маша познакомилась во ВКонтакте. Молодой человек оказался старше её на 10 лет. Однако разница в возрасте нисколько не смутила девушку.

«Мы переписывались около года, общались на английском языке. По началу было трудно, ведь я владела только базовыми школьными знаниями. Но, благодаря гугл-переводчику, общение стало намного легче. Можно сказать, что за год я выучила английский язык», улыбается девушка.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью корреспонденту SlutskGorod Маша рассказала о том, что поразило её в Мексике, а её муж Эдуардо поделился своими впечатлениями о белорусской культуре, еде и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мясникович: Москве и Минску следует активнее сотрудничать в сфере инвестиций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика