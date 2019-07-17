Наши за рубежом. Как случчанка встретила мексиканца и уехала жить на другой край Земли

Источник материала: Слуцк Город





21-летняя случчанка Мария Бурлаченко вот уже второй год живёт в Мексике. О том, чтобы переехать в эту страну она никогда не думала, однако знакомство с мексиканцем круто перевернуло её жизнь. В интервью корреспонденту SlutskGorod Маша рассказала о том, что поразило её в Мексике, а её муж Эдуардо поделился своими впечатлениями о белорусской культуре, еде и погоде.

Несмотря на то, что в Мексике более популярен Фейсбук, со своим мужем Эдуардо Маша познакомилась во ВКонтакте. Молодой человек оказался старше её на 10 лет. Однако разница в возрасте нисколько не смутила девушку.

«Мы переписывались около года, общались на английском языке. По началу было трудно, ведь я владела только базовыми школьными знаниями. Но, благодаря гугл-переводчику, общение стало намного легче. Можно сказать, что за год я выучила английский язык», — улыбается девушка.