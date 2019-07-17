Орешкин не исключил, что строительство Союзного государства может быть законсервировано

Источник материала: Ежедневник

Подавляющее число вопросов по интеграции России и Беларуси уже решены, но оставшиеся носят принципиальный характер и несут риски консервации строительства Союзного государства или даже отката назад.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, совместной рабочей группой подготовлен проект интеграционной программы для Союзного государства. Она согласована по большинству позиций. Однако осталось несколько ключевых вопросов, которые должны быть решены на высшем уровне. Должны быть приняты решения, пишет reform.by .

«Если они не будут приняты, то это может законсервировать строительство Союзного государства, а при определенных обстоятельства его даже развернуть», — сказал Максим Орешкин на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

В случае принятия решений и реализации программы СГ может выйти на новый уровень.

«Реализация такой программы позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства и, что важно, без внесения каких-либо изменений в Союзный договор», — добавил Максим Орешкин.

