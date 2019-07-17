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Исследование: Facebook и Google следят за пользователями порносайтов
Источник материала: Tut.by
Эксперты Корнелльского университета в США провели
Исследователи проанализировали 22 484 веб-сайта с контентом для взрослых, и пришли к выводу, что 93% из них отправляют третьим лицам информацию о пользователях. Причем большую часть данных — через cookies.
Исследование показало, что Google (или одна из ее дочерних компаний, например, рекламная платформа DoubleClick) отслеживает 74% порносайтов. Производитель софта Oracle — 24% сайтов для взрослых, Facebook — 10%.
Эксперты отметили, что только 17% из 22 484 отсканированных сайтов были зашифрованы. Это говорит о том, что данные пользователей могут быть уязвимы для взлома или нарушений. Контент-анализ доменов выборки показал, что 44,97% из них раскрывают или предполагают конкретную гендерную / сексуальную идентичность или интерес, что могут быть связаны с пользователем.
Правда, пока непонятно, зачем Facebook и Google подобная конфиденциальная информация. Компании отрицают, что данные, собранные их трекерами на порносайтах, использовались для маркетинговых целей,
Однако авторы исследования отмечают, что даже если собранная информация технически анонимна и не используется для таргетированной рекламы, она все равно может оказаться на серверах компании.
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Исследователи проанализировали 22 484 веб-сайта с контентом для взрослых, и пришли к выводу, что 93% из них отправляют третьим лицам информацию о пользователях.
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