|
На озере в Чашникском районе погиб спасатель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля в Чашникском районе погиб спасатель. Об этом
В среду спасатели проводили тренировку на озере. После её завершения один из работников МЧС отлучился. Через несколько минут коллеги спасателя обнаружили его в воде. Мужчине провели реанимационные мероприятия. После осмотра медики констатировали смерть.
Погибшему было 37 лет. Чтобы выяснить причины случившегося, проводятся экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 июля в Чашникском районе погиб спасатель. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси. В среду спасатели проводили тренировку на озере....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)