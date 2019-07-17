На озере в Чашникском районе погиб спасатель

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля в Чашникском районе погиб спасатель. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.

В среду спасатели проводили тренировку на озере. После её завершения один из работников МЧС отлучился. Через несколько минут коллеги спасателя обнаружили его в воде. Мужчине провели реанимационные мероприятия. После осмотра медики констатировали смерть.

Погибшему было 37 лет. Чтобы выяснить причины случившегося, проводятся экспертизы.