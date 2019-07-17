ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта

18.07.2019 15:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала 10-ой в финале произвольной программы чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в южнокорейском Кванджу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта

Первой стала россиянка Светлана Ромашина. Это ее 20-е золото на мировых первенствах, и теперь она самая титулованная синхронистка в истории чемпионатов мира.

Несколькими днями ранее Василина Хондошко в дуэте с Валерией Волосач выступала в квалификации произвольной программы у пар, однако в число 12 избранных белоруски не вошли, показав 15-й результат.

Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта

Люди в материале: Василина Хондошко
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала 10-ой в финале произвольной программы чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни...
 
Новости дня
Новости разные
 
З блакнотам па раёне. Крукаўшчына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные мужские подростковые уборы на лето отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика