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Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины

18.07.2019 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщинам всегда хочется быть красивыми, а во времена СССР сделать это было трудно. Качественную косметику было сложно найти, а если она и появлялась, то ее тут же раскупали. Девушкам приходилось придумывать разные способы, как использовать один продукт и для губ, и для щек.

Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины

1. Лицо

Чтобы выровнять тон лица, женщины использовали популярный тональный крем «Балет», который выпускался в алюминиевых тюбиках. Крем ложился очень плотным слоем, был достаточно жирным, подчеркивал шелушения и пачкал одежду. Зачастую лицо до нанесения этого крема выглядело лучше, чем после, но советские красавицы хотели соблюдать все правила в создании макияжа.

После нанесения «Балета» женщины пользовались пудрой. Было всего три оттенка: светлый, телесный и розовый. Сейчас совсем другое дело – существует целая палитра цветов.

Главное – правильно подобрать, а как это сделать – подробнее здесь.

Самой хорошей пудрой была «Ленинградская», но найти ее было сложно. Поэтому чаще всего дамы пользовались аналогами: «Бархатистая», «Восток», «Красная Москва».

Румяна было почти не найти, поэтому вместо них использовалась помада. О скульпторах и бронзерах речь даже и не шла.

Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины

2. Глаза

Тени «Елена» были самыми знаменитыми в СССР. Особенно нравился женщинам голубой оттенок, на втором месте были зеленые и фиолетовые. Если в магазине тени нельзя было найти, то женщины делали их сами из цветных мелков. Карандаш для глаз тоже был редким товаром, чтобы лучше им накраситься, его надо было смочить.

Тушь была представлена не в привычном для нас тюбике, а в коробочке. Перед использованием требовалось намочить щеточку, чтобы лучше набрать на нее тушь. Ресницы сильно склеивались, чтобы их прочесать, использовали иголку или шпильку.

Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины

3. Губы

Большой популярностью в СССР пользовалась красная помада, а самой известной фирмой была «Дзинтарс 21». Нравились женщинам и перламутровые помады. Вместо карандаша для губ покупался красный карандаш из набора «Юный художник». Бальзамов для губ не было, поэтому просто использовали вазелин.

Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины

4. Волосы

Покрасить волосы можно было только в рыжий или в черный, для этого брали хну или басму. Были и оттеночные бальзамы «Ирида» и «Рубин». С их помощью можно было оттенить волосы фиолетовым или красным. Чтобы закрутить челку, использовали сахарную воду, после нее волосы было трудно расчесать. Модные завивки делались в парикмахерской.

Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины

5. Парфюм

Самыми популярными были духи «Красная Москва» с запахом ванили и ириса. Еще были «Пиковая дама», «За мир и дружбу», «Кузнецкий мост». Все ароматы были очень стойкими и держались весь день.

Секреты красоты из СССР: чем наводили красоту советские женщины?

Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины
Фото: instagram.com/elenasedova1981

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Женщинам всегда хочется быть красивыми, а во времена СССР сделать это было трудно. Качественную косметику было сложно найти, а если она и появлялась, то ее тут же...
 
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