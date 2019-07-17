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Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

18.07.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Великобритании проходит ежегодный подсчет королевских лебедей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции уже 800 лет.

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

В XII веке британская корона объявила этих птиц своей собственностью, потому что их мясо считалось изысканным деликатесом. Сегодня же перепись проводят лишь в целях защиты и сохранения птиц.

Мужчины в красных традиционных костюмах крепят на их лапки специальные индивидуальные метки, а затем отпускают. К слову, с каждым годом популяция лебедей в британских водоемах сокращается.

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

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Новости Великобритании. В Великобритании проходит ежегодный подсчет королевских лебедей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции уже 800 лет. В XII...
 
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