В Сербии эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

Источник материала: СТВ

Новости Сербии. В международном аэропорту Сербии эвакуировали самолет из-за сообщения о бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это лайнер немецкой компании.

В целях безопасности из воздушного судна вывели 130 пассажиров и пять членов экипажа. Рейс Белград – Франкфурт отложили.



