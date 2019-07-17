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В Сербии эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе
Источник материала: СТВ
Новости Сербии. В международном аэропорту Сербии эвакуировали самолет из-за сообщения о бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это лайнер немецкой компании.
В целях безопасности из воздушного судна вывели 130 пассажиров и пять членов экипажа. Рейс Белград – Франкфурт отложили.
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Новости Сербии. В международном аэропорту Сербии эвакуировали самолет из-за сообщения о бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это...
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