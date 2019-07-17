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«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 50 молодых сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям столицы и Минской области приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны.
20 июля страна отметит День пожарной службы. Клятву на верность каждый новый сотрудник произнес не только перед своими товарищами, но и перед руководством МЧС.
Денис Ильич, сержант внутренних войск МЧС Минской области:
Михаил Дряпко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Сегодня на присяге они стоят в строю, а это означает, что они сделали осознанный выбор и готовы далее служить на благо Родины и благородной профессии.
Церемония завершилась возложением цветов к стеле «Минск – город-герой». Сразу после торжества ребята заступят на службу в пожарно-аварийные части столицы и Минской области.
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Новости Беларуси. Более 50 молодых сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям столицы и Минской области приняли присягу, сообщили в программе...
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