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Качанова съездила в Жировичский монастырь. Не приложиться к иконе

18.07.2019 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работы по реконструкции колокольни и братского корпуса Свято-Успенского Жировичского монастыря должны быть завершены до конца марта 2020 года, отметила сегодня во время посещения монастыря глава Администрации президента Наталья Кочанова.



В мае 2020 года будут отмечаться 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря.

"Монастырь - значимая православная святыня. Юбилейные даты не останутся без внимания. Праздничные мероприятия привлекут большое количество гостей. Важно провести праздник на самом высоком уровне. Подготовка к нему уже стартовала. В ближайшее время будет создан организационный комитет, будет проработана концепция праздника", - сообщила Наталья Кочанова.

Во время посещения монастыря Кочанова ознакомилась с ходом работ по реконструкции объектов обители. Ранее, в частности, было введено в эксплуатацию здание трапезных с гостиницей для паломников.


Вскоре начнутся работы по реконструкции братского корпуса. Она предусматривает обновление фасада, кровли, замену окон и дверей, другие ремонтные работы. Проект уже готов и проходит экспертизу. Также ведутся проектные изыскания по реставрации колокольни монастыря.

"Важно завершить эти работы до конца марта 2020 года, чтобы к праздничным мероприятиям объекты предстали в обновленном виде. При этом особое внимание следует уделить качеству: ошибок, просчетов на объектах такого уровня быть не может", - отметила Наталья Кочанова. 

Она также обратила внимание на необходимость тщательного и взвешенного подхода к благоустройству агрогородка Жировичи.
 
 
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Работы по реконструкции колокольни и братского корпуса Свято-Успенского Жировичского монастыря должны быть завершены до конца марта 2020 года, отметила сегодня во...
 
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