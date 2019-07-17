Качанова съездила в Жировичский монастырь. Не приложиться к иконе









В мае 2020 года будут отмечаться 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря.





"Монастырь - значимая православная святыня. Юбилейные даты не останутся без внимания. Праздничные мероприятия привлекут большое количество гостей. Важно провести праздник на самом высоком уровне. Подготовка к нему уже стартовала. В ближайшее время будет создан организационный комитет, будет проработана концепция праздника", - сообщила Наталья Кочанова.





Во время посещения монастыря Кочанова ознакомилась с ходом работ по реконструкции объектов обители. Ранее, в частности, было введено в эксплуатацию здание трапезных с гостиницей для паломников.









Вскоре начнутся работы по реконструкции братского корпуса. Она предусматривает обновление фасада, кровли, замену окон и дверей, другие ремонтные работы. Проект уже готов и проходит экспертизу. Также ведутся проектные изыскания по реставрации колокольни монастыря.





"Важно завершить эти работы до конца марта 2020 года, чтобы к праздничным мероприятиям объекты предстали в обновленном виде. При этом особое внимание следует уделить качеству: ошибок, просчетов на объектах такого уровня быть не может", - отметила Наталья Кочанова.





Она также обратила внимание на необходимость тщательного и взвешенного подхода к благоустройству агрогородка Жировичи.