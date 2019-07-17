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Имейте ввиду: БЖД теперь включает в цену билета на внутренние поезда и постельное белье
Источник материала: Партизан
Но можно отказаться.
С 15 июля Белорусская железная дорога стала включать стоимость постельного белья в цену билета при проезде в плацкартных и купейных вагонах внутрибелорусского сообщения. Из-за этого цены на внутриреспубликанские пассажирские перевозки прибавили 2 рубля.
Однако у пассажира есть возможность отказаться от покупки постельного белья.
На сайте БелЖД стоимость проезда также указывается с учетом белья, но в онлайн-оплату стоимость белья не входит.
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