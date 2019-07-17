Имейте ввиду: БЖД теперь включает в цену билета на внутренние поезда и постельное белье

С 15 июля Белорусская железная дорога стала включать стоимость постельного белья в цену билета при проезде в плацкартных и купейных вагонах внутрибелорусского сообщения. Из-за этого цены на внутриреспубликанские пассажирские перевозки прибавили 2 рубля.





Однако у пассажира есть возможность отказаться от покупки постельного белья.





На сайте БелЖД стоимость проезда также указывается с учетом белья, но в онлайн-оплату стоимость белья не входит.