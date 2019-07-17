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Гандбол. Линейная "Гомеля" и сборной Беларуси Анастасия Лобач приостановила карьеру и скоро станет мамой

18.07.2019 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В семье гандболистки "Гомеля" и сборной Беларуси Анастасии Лобач ожидается пополнение. В связи с этим линейная приостановила игровую карьеру.

Напомним, в последние годы Анастасию преследовали травмы. После длительного восстановления она вернулась на площадку в составе "Гомеля" только во второй половине минувшего сезона.
 
Теги: Гомель
 
 
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В семье гандболистки "Гомеля" и сборной Беларуси Анастасии Лобач ожидается пополнение. В связи с этим линейная приостановила игровую карьеру.
 
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