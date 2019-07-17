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Не только Коля. Кого еще Лукашенко прихватил с собой на Валаам
Источник материала: Партизан
На Валаам Лукашенко прибыл не только с Колей, но и с неформальной свитой.
В частности, замечены были врач Светлана Коношенко и бывший теннисист, а теперь бизнесмен Сергей Тетерин.
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Посещение Валаама не оставило равнодушным и Байнет. Вот какие комментарии можно обнаружить на дискуссионной площадке talks.by:
«Встретились два православных атеиста. Интересно, а в грехах каяться будут? Или только посмотреть приехали? Тогда в чем смысл, в туризме? А в хоккей с монахами играть будут?»
«И как им там валаамилось за народный счёт?»
«Новость надо было назвать: председатель поехал на Валаам, чтобы с Путиным ни о чем тайно не договариваться».
«Посетили Часовню Царственных Страстотерпцев, говорите?..»
«А когда в Куропаты наведаетесь?»
«...“в окружении своего друга”... Как из окружения выходить будешь?»
«Так остались бы там монахами. Грехи свои замаливали бы! Но нету таких дураков: из шикарнейших резиденций — в келию со свечой».
«Смотрю на встречу олигархов от политики с олигархами от церкви — и такая тоска берет. Ни совести, ни веры — одно лицемерие. И не боятся того, в которого «верят»?»
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На Валаам Лукашенко прибыл не только с Колей, но и с неформальной свитой.
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