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Не только Коля. Кого еще Лукашенко прихватил с собой на Валаам

18.07.2019 14:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Валаам Лукашенко прибыл не только с Колей, но и с неформальной свитой.
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В частности, замечены были врач Светлана Коношенко и бывший теннисист, а теперь бизнесмен Сергей Тетерин.
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Посещение Валаама не оставило равнодушным и Байнет. Вот какие комментарии можно обнаружить на дискуссионной площадке talks.by: 

«Встретились два православных атеиста. Интересно, а в грехах каяться будут? Или только посмотреть приехали? Тогда в чем смысл, в туризме? А в хоккей с монахами играть будут?»

«И как им там валаамилось за народный счёт?»

«Новость надо было назвать: председатель поехал на Валаам, чтобы с Путиным ни о чем тайно не договариваться».

«Посетили Часовню Царственных Страстотерпцев, говорите?..»

«А когда в Куропаты наведаетесь?»


«...“в окружении своего друга”... Как из окружения выходить будешь?»

 «Так остались бы там монахами. Грехи свои замаливали бы! Но нету таких дураков: из шикарнейших резиденций — в келию со свечой».

«Смотрю на встречу олигархов от политики с олигархами от церкви — и такая тоска берет. Ни совести, ни веры — одно лицемерие. И не боятся того, в которого «верят»?»
 
Теги: Новости
 
 
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На Валаам Лукашенко прибыл не только с Колей, но и с неформальной свитой.
 
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