Отмены роуминга между Беларусью и Россией в ближайший год даже и не ждите

По словам заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, окончательное решение по этому вопросу еще не найдено. И дело вовсе не в политике, а в экономике – владельцы сетей пока не могут прийти к единому мнению о том, как реализовать договоренности на практике.





Как отметила со своей стороны заместитель председателя Совета республики Марианна Щеткина, отмена роуминга между двумя странами — сложный вопрос. Но тот факт, что тема поднимается на Форуме регионов Беларуси и России, позволяет надеяться на поиск максимально быстрого решения.





"Вопросы, которые поднимаются на форуме — они очень серьезные. И необязательно они должны быть решены до следующего форума, то есть в течение года. Повестка не закрыта, вопрос сложный и он прорабатывается. Но именно поэтому он и ставится на Форуме", — сказала Щеткина.







