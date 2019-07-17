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Отмены роуминга между Беларусью и Россией в ближайший год даже и не ждите
Источник материала: Партизан
Когда ждать отмену роуминга между Беларусью и Россией, рассказали на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации в рамках Форума регионов в Санкт-Петербурге.
По словам заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, окончательное решение по этому вопросу еще не найдено. И дело вовсе не в политике, а в экономике – владельцы сетей пока не могут прийти к единому мнению о том, как реализовать договоренности на практике.
Как отметила со своей стороны заместитель председателя Совета республики Марианна Щеткина, отмена роуминга между двумя странами — сложный вопрос. Но тот факт, что тема поднимается на Форуме регионов Беларуси и России, позволяет надеяться на поиск максимально быстрого решения.
"Вопросы, которые поднимаются на форуме — они очень серьезные. И необязательно они должны быть решены до следующего форума, то есть в течение года. Повестка не закрыта, вопрос сложный и он прорабатывается. Но именно поэтому он и ставится на Форуме", — сказала Щеткина.
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Когда ждать отмену роуминга между Беларусью и Россией, рассказали на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации в рамках Форума...
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