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Кроссоверы Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe стали мощнее после обновления
Источник материала: Tut.by
Подразделение Mercedes-AMG в последнее время балует новинками. В этом месяце немцы показали самые «злые» версии своих
Напомним, что стандартные версии
Основное отличие от дореформенной версии — решетка радиатора с вертикальными прутьями (ее на Mercedes называют Panamericana), также кроссоверы обзавелись новыми фарами и задними фонарями, измененными бамперами и квартетом круглых выхлопных патрубков.
В салоне со специфическим AMG-декором появился новый руль с приплюснутым ободом, а также последняя версия фирменной медиасистемы MBUX с 10,25-дюймовым экраном. Панель приборов — виртуальная, с дисплеем на 12,3 дюйма.
Под капотом GLC 43 и GLC 43 Coupe сохранили трехлитровый битурбо-V6, но мощность мотора выросла до 390 лошадиных сил — это на 23 силы больше, чем раньше. Максимальный крутящий момент не изменился (520 Нм), равно как и динамика — первую «сотню» дуэт «паркетников» разменивает за 4,9 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч. В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод.
Старт продаж обновленных GLC 43 и GLC 43 Coupe в Европе намечен на осень, цены будут начинаться ориентировочно с 65 тысяч евро.
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В этом месяце отделение Mercedes-AMG показало самые «злые» версии своих компактных моделей, а теперь явило на свет парочку обновленных «паркетников» GLC 43 и GLC 43 Coupe.
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