Кроссоверы Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe стали мощнее после обновления

Источник материала: Tut.by

Подразделение Mercedes-AMG в последнее время балует новинками. В этом месяце немцы показали самые «злые» версии своих компактных моделей , а теперь явили на свет парочку обновленных «паркетников» GLC 43 и GLC 43 Coupe.





Напомним, что стандартные версии GLC и GLC Coupe , а также их «заряженные» модификации GLC 63 обновились минувшей весной, но «промежуточные» варианты — кроссоверы с индексами 43 — в модернизированном виде подтянулись только сейчас.





Основное отличие от дореформенной версии — решетка радиатора с вертикальными прутьями (ее на Mercedes называют Panamericana), также кроссоверы обзавелись новыми фарами и задними фонарями, измененными бамперами и квартетом круглых выхлопных патрубков.





В салоне со специфическим AMG-декором появился новый руль с приплюснутым ободом, а также последняя версия фирменной медиасистемы MBUX с 10,25-дюймовым экраном. Панель приборов — виртуальная, с дисплеем на 12,3 дюйма.





Под капотом GLC 43 и GLC 43 Coupe сохранили трехлитровый битурбо-V6, но мощность мотора выросла до 390 лошадиных сил — это на 23 силы больше, чем раньше. Максимальный крутящий момент не изменился (520 Нм), равно как и динамика — первую «сотню» дуэт «паркетников» разменивает за 4,9 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч. В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод.





Старт продаж обновленных GLC 43 и GLC 43 Coupe в Европе намечен на осень, цены будут начинаться ориентировочно с 65 тысяч евро.