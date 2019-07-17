5 главных фактов о «Русенборге», против которого БАТЭ сыграет в Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

Борисовский БАТЭ не без приключений преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов, вырвав на последних минутах победу у польского «Пяста». Впрочем, у команды Алексея Баги не будет много времени на празднование. Уже в среду в Борисов пожалует трондхеймский «Русенборг». SPORT.TUT.BY по этому поводу приводит 5 главных фактов о чемпионе Норвегии.



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Выиграли четыре последних чемпионата Норвегии

Исторически сильнейший клуб страны стабильно доказывает свое превосходство в последние годы. «Русенборг» выигрывает чемпионат с 2015 года, Причем каждый раз делает это досрочно.

Всего в активе команды из Трондхейма 26 титулов. Ни один другой клуб не выигрывал местный чемпионат более девяти раз.

Проваливают нынешний чемпионат Норвегии

В прошлом году команду покинул главный тренер Калле Ингебритсен, с именем которого связаны все последние успехи «Русенборга». Он возглавил бельгийский «Остенде», а его место временно занял глава детской академии Рини Кулен. С нового сезона «Троллями» руководит Эйрик Хорнеланд. Пока получается не очень. После первого круга команда занимает лишь пятое место, то есть не попадает даже в зону еврокубков.

Правда, все начиналось еще хуже. После восьми туров «Русенборг» располагался на предпоследнем месте, а вверх по таблице пошел лишь в последние месяцы.

Обыгрывали европейских топов

У «Русенборга» богатая история в еврокубках. Стоит лишь сказать, что в конце 90-х — начале 2000-х команда стабильно играла в групповом этапе Лиги чемпионов и несколько раз выходила в плей-офф.



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Частенько от «Русенборга» доставалось топ-клубам. Норвежцы обыгрывали «Реал», «Милан», «Порту», «Боруссию», «Пари Сен-Жермен», «Бенфику» и «Валенсию». Эти победы были добыты 10 и более лет назад, а самой свежей жертвой трондхеймцев стал «Аякс», который в 2017 году норвежцы выбили из Лиги Европы.

В прошлом сезоне «Русенборг» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов уступил «Селтику» (1:3, 0:0), вышел в группу Лиги Европы, но набрал там лишь одно очко. Соперниками команды были два «Ред Булла» (из Лейпцига и Зальцбурга) и все тот же «Селтик», с которым жеребьевка свела чемпионов Норвегии дважды за сезон.

В первом раунде нынешнего розыгрыша «Русенборг» без видимых проблем одолел североирландский «Линфилд» (4:0, 2:0).

За них играет Лорд Бендтнер

Главная звезда «Русенборга» — датский форвард Никлас Бендтнер. Бывший игрок «Арсенала» и «Ювентуса» проводит в Трондхейме уже третий сезон. Но если в первый год он отметился 19 голами в чемпионате, то сейчас почти не появляется на поле. В этом году он сыграл лишь пять матчей, не забив ни одного гола. Последний раз Никлас появлялся на поле в конце апреля.



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В биографии датчанина есть несколько больших клубов, но популярность среди болельщиков он заработал благодаря своим эксцентричным поступкам. Себялюбивый Бендтнер обещал выиграть «Золотой мяч» и стать чемпионом мира в составе сборной Дании. Во время матчей он после голов демонстрировал трусы с рекламой букмекерской конторы, а после игр шел в бары, которые покидал с помощью охраны. Прозвище «Лорд» он получил после женитьбы на баронессе Каролин Флеминг, с который расстался спустя несколько недель после свадьбы. Несколько лет назад прозвище стало официальным титулом, после того, как одна из датских газет купила ему землю в Шотландии.

В Борисове бывшего одноклубника Александра Глеба ждать не приходится. Новый тренерский штаб команды делает ставку на других футболистов. К слову, всего в команде шесть легионеров, трое из которых представляют Нигерию.

Никогда не играли против белорусских команд

«Русенборг» провел сотни матчей в еврокубках, но жребий ни разу не сводил его с белорусскими командами. А вот белорусские футболисты против этого клуба играли. В 2000 году норвежский чемпион противостоял звездному киевскому «Динамо», за который выступали Валентин Белькевич и Александр Хацкевич.



Валентин Белькевич в игре против «Русенборга». Reuters

Оба матча завершились победой киевлян с одинаковым счетом 2:1. В домашней встрече первый гол забил Александр Хацкевич.

Аналитики букмекерской команды Favbet считают фаворитом будущей дуэли борисовский БАТЭ. Коэффициент на проход борисовчан — 1,68, на успех «Русенборга» — 2.10.