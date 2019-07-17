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Что будет, если часто меняешь средства по уходу за кожей
Источник материала: Tut.by
Одним хочется нанести новый крем — и тут же увидеть результат. Другим сложно удержаться от покупки очередной новинки. Но слишком частая замена уходовой косметики может только отсрочить результат от ее использования, предупреждает
Да, на упаковках обещают «мгновенный эффект» избавления от черных точек, разглаживания морщинок и так далее — но по опыту мы знаем, что все не так быстро.
«В зависимости от продукта, для видимого результата нужно от восьми недель регулярного использования», — говорит Кендра Бергстрем, доктор медицинских наук и профессор дерматологии в Медицинской школе университета Вашингтона. Регулярного — то есть как минимум раз в день.
Некоторые средства могут обеспечить более быстрый эффект, но только на время, говорит Мэри Стивенсон, доктор медицинских наук и доцент кафедры дерматологии в Медицинском центре Нью-Йоркского университета имени Лангона. Например, средства по уходу за кожей вокруг глаз с кофеином (считается, что они убирают отечность, но исследований на этот счет не так много): результат будет быстрым, но он также быстро и исчезнет. А, например, для крема с витамином С требуется больше времени: он влияет на работу кожи, выработку пигментов. То же — со многими аптечными средствами.
Если переключаться между продуктами с одинаковым активным ингредиентом — например, менять одно средство для очистки кожи с салициловой кислотой на другое — то влияние на общий прогресс будет меньше. Но в целом, пробовать новые баночки и тюбики до тех пор, пока у старых не появилась возможность показать результат, — не очень хорошая идея.
«Продукт вам подходит? Придерживайтесь его», — советуют дерматологи. Тем не менее, есть несколько ситуаций, когда новое средство абсолютно оправданно:
Мэри Стивенсон советует не вводить в свой уходовый режим больше одного продукта за раз — и подождать хотя бы две недели, прежде чем пробовать что-то еще.
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Очень здорово использовать новый крем - и тут же увидеть результат.
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