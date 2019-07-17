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Что будет, если часто меняешь средства по уходу за кожей

18.07.2019 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одним хочется нанести новый крем — и тут же увидеть результат. Другим сложно удержаться от покупки очередной новинки. Но слишком частая замена уходовой косметики может только отсрочить результат от ее использования, предупреждает Self.


Фото: rawpixel, unsplash.com

Да, на упаковках обещают «мгновенный эффект» избавления от черных точек, разглаживания морщинок и так далее — но по опыту мы знаем, что все не так быстро.

«В зависимости от продукта, для видимого результата нужно от восьми недель регулярного использования», — говорит Кендра Бергстрем, доктор медицинских наук и профессор дерматологии в Медицинской школе университета Вашингтона. Регулярного — то есть как минимум раз в день.

Некоторые средства могут обеспечить более быстрый эффект, но только на время, говорит Мэри Стивенсон, доктор медицинских наук и доцент кафедры дерматологии в Медицинском центре Нью-Йоркского университета имени Лангона. Например, средства по уходу за кожей вокруг глаз с кофеином (считается, что они убирают отечность, но исследований на этот счет не так много): результат будет быстрым, но он также быстро и исчезнет. А, например, для крема с витамином С требуется больше времени: он влияет на работу кожи, выработку пигментов. То же — со многими аптечными средствами.

Если переключаться между продуктами с одинаковым активным ингредиентом — например, менять одно средство для очистки кожи с салициловой кислотой на другое — то влияние на общий прогресс будет меньше. Но в целом, пробовать новые баночки и тюбики до тех пор, пока у старых не появилась возможность показать результат, — не очень хорошая идея.

«Продукт вам подходит? Придерживайтесь его», — советуют дерматологи. Тем не менее, есть несколько ситуаций, когда новое средство абсолютно оправданно:

Перемена погоды. Окружающая среда сильно влияет на состояние нашей кожи, поэтому с переменой поры года (или переездом в новый климат) старое средство может не справляться со своей работой.

Заметные возрастные изменения кожи. С возрастом кожа в целом становится суше, плюс может развиться чувствительность к определенным компонентам.

Гормональный сбой. Женщинам нужно быть внимательнее во время беременности или после менопаузы.

Новое спортивное увлечение. Вы больше потеете в зале или проводите часы на солнце, катаясь на велосипеде? Возможно, следует пересмотреть свои уходовые привычки.

Кожа плохо реагирует на продукт. Если что-то пошло не так, важно взять паузу и понять, на какое именно средство была реакция.

Мэри Стивенсон советует не вводить в свой уходовый режим больше одного продукта за раз — и подождать хотя бы две недели, прежде чем пробовать что-то еще.

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