Товарооборот Кубани с Беларусью за 4 года вырос в 1,4 раза - до $356 млн

Источник материала: Интерфакс

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечает высокий потенциал экономического сотрудничества региона с Республикой Беларусь, взаимный товарооборот за четыре года вырос более чем в 1,4 раза.

"Партнерство Кубани и Беларуси имеет историю и хороший потенциал. Об этом можно судить по динамике товарооборота. Если в 2015 году он составлял $252 млн, то за четыре года вырос до $356 млн", - сообщил Кондратьев журналистам в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге форума "Россия-Беларусь".

Свою продукцию в Беларусь экспортируют около 40 кубанских компаний. Прежде всего, это товары сельского хозяйства, семена кукурузы - около 2 тыс. тонн ежегодно.

"Мы готовы нарастить объемы и увеличить ассортимент поставок сельхозтоваров. Кстати, белорусская сторона проявляет интерес к высокопродуктивным семенам кубанской селекции, в частности к тритикале", - подчеркнул губернатор.

Перспективной для сотрудничества Кондратьев считает легкую промышленность.

"Белорусские ткани отличаются хорошим качеством, поэтому будут востребованы на наших швейных предприятиях. Мы сейчас активно развиваем и поддерживаем это направление", - сказал он.