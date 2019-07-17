Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 3-4 октября в Житомире

Источник материала: Интерфакс

Второй форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Житомире 3-4 октября текущего года, сообщил посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол.

"Дата проведения форума известна - 3-4 октября", - сказал Сокол журналистам в Минске в четверг.

Он напомнил, что оргкомитеты по проведению мероприятия сформированы с обеих сторон. Концепция форума уже в целом одобрена сторонами, структура предполагается аналогичная той, что была на первом форуме регионов в Гомеле.

Как проинформировал посол, пленарное заседание предполагается с участием глав государств, параллельно будут проходить секционные заседания. "Обязательным мероприятием форума станет консультативный совет делового сотрудничества под эгидой торгово-промышленных палат", - добавил он.

Посол также сообщил, что по линии торгово-промышленных палат в настоящее время прорабатываются контракты, которые планируется заключить на форуме.