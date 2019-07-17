Когда в минских банях снова включат горячую воду

Источник материала: Интерфакс

С 18 июля включено горячее водоснабжение в минской бане №13, сообщили в УП "Городские бани".

Также известен график возобновления подачи горячей воды в другие коммунальные бани.

25 июля закончится ремонт и возобновится водоснабжение в бане №3. 5 августа горячая вода снова появится в бане №7, 6-го - в БОК "Лазня", 19-го - в БОК "Сухарево", 27-го - в бане №8.

Ежегодные отключения, для испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон, производит филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго"

