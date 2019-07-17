Министр культуры РФ обещает белорусским театрам гастроли в России

Источник материала: Интерфакс

Гастрольное турне по городам России организуют для белорусских театров, сообщил министр культурыи РФ Владимир Мединский.

"Я предлагаю, чтобы в большой национальный проект под названием "Федеральные гастроли" были включены все белорусские театры, и чтобы им оказывали в этом отношении максимальную организационную поддержку", - сказал Мединский на пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что Минский Национальный театр имени Горького поедет на гастроли в Кемеровскую, Томскую области и Алтайский край, Гродненский театр кукол - в Санкт-Петербург, Могилёвский драматический театр - в Курскую, Белгородскую и Орловскую области. В свою очередь, ведущие российские театры посетят города Беларуси.

Министр также отметил, что в сентябре 2019 года планируется провести масштабные Дни российской духовной культуры в Беларуси, а в 2020 году - Дни культуры Беларуси в России.

"Мы переходим от приграничного к полноценному региональному сотрудничеству, в котором будут участвовать все регионы Беларуси и уже не единицы, а десятки регионов России. В приоритетном порядке будем поддерживать прямые связи между учреждениями культуры. Особое значение мы придаём совместной подготовке и взаимному участию в ключевых мероприятиях, проводимых в наших странах", - подчеркнул глава ведомства.

Мединский также рассказал о совместных проектах в сфере кинематографа. Так, Минкультуры РФ поддержало российско-белорусский фильм о Федоре Крыловиче - руководителе партизанской диверсионной группы в годы Великой Отечественной войны в Беларуси. Кроме того, завершились съемки еще одного совместного проекта - фильма о Зое Космодемьянской, который должен выйти на экраны в 2020 году.

VI Форум регионов России и Беларуси проходит с 16 по 18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Тема Форума 2019 года - "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси.