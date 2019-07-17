ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр культуры РФ обещает белорусским театрам гастроли в России

18.07.2019 14:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Гастрольное турне по городам России организуют для белорусских театров, сообщил министр культурыи РФ Владимир Мединский.

"Я предлагаю, чтобы в большой национальный проект под названием "Федеральные гастроли" были включены все белорусские театры, и чтобы им оказывали в этом отношении максимальную организационную поддержку", - сказал Мединский на пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что Минский Национальный театр имени Горького поедет на гастроли в Кемеровскую, Томскую области и Алтайский край, Гродненский театр кукол - в Санкт-Петербург, Могилёвский драматический театр - в Курскую, Белгородскую и Орловскую области. В свою очередь, ведущие российские театры посетят города Беларуси.

Министр также отметил, что в сентябре 2019 года планируется провести масштабные Дни российской духовной культуры в Беларуси, а в 2020 году - Дни культуры Беларуси в России.

"Мы переходим от приграничного к полноценному региональному сотрудничеству, в котором будут участвовать все регионы Беларуси и уже не единицы, а десятки регионов России. В приоритетном порядке будем поддерживать прямые связи между учреждениями культуры. Особое значение мы придаём совместной подготовке и взаимному участию в ключевых мероприятиях, проводимых в наших странах", - подчеркнул глава ведомства.

Мединский также рассказал о совместных проектах в сфере кинематографа. Так, Минкультуры РФ поддержало российско-белорусский фильм о Федоре Крыловиче - руководителе партизанской диверсионной группы в годы Великой Отечественной войны в Беларуси. Кроме того, завершились съемки еще одного совместного проекта - фильма о Зое Космодемьянской, который должен выйти на экраны в 2020 году.

VI Форум регионов России и Беларуси проходит с 16 по 18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Тема Форума 2019 года - "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гастрольное турне по городам России организуют для белорусских театров, сообщил министр культурыи РФ Владимир Мединский.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика