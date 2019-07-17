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Более 18 тыс. человек пострадали от клещей в Беларуси с начала года

18.07.2019 14:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На июль 2019 года по стране с присасыванием клещей в организации здравоохранения обратилось более 18 тысяч человек, сообщили в Минздраве.

"По данным энтомологического мониторинга, проводимого санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь за 6 месяцев 2019 г. в организации здравоохранения нашей страны по поводу присасывания клещей обратилось более 18 тыс. человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 г.", - говорится в сообщении Министерства.

Там отметили, что наибольшее количество пострадавших отмечено по Минску, Гродненской и Брестской областям, наименьшее количество – в Гомельской области.

"Нападение клещей чаще происходило в лесу, сельской местности и на дачных участках − около 70% от общего числа зарегистрированных случаев, на территории населенных пунктов – около 15%. По сравнению с предыдущим годом за 6 мес. 2019 г. численность клещей в природных биоценозах увеличилась на 8%, средне-сезонные показатели численности клещей на территории населенных мест снизились на 7%", - проинформировали в Минздраве.

По данным исследований клещи, обитающие на территории нашей страны, могут быть заражены возбудителями 9 инфекционных заболеваний, из них наибольшее значение имеют два. В Беларуси ежегодно регистрируется около двух тысяч случаев болезни Лайма и более ста случаев клещевого энцефалита.

 
Теги: Минск
 
 
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На июль 2019 года по стране с присасыванием клещей в организации здравоохранения обратилось более 18 тысяч человек, сообщили в Минздраве.
 
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