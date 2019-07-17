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Путин и Лукашенко выработают приемлемые для двух стран пути интеграции

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что политики рассчитывают выработать приемлемые для обеих стран пути развития интеграции, сообщает агентство «Интерфакс»

«В этом году у нас юбилей, в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции», – сказал Путин, отметив, что беседа с Лукашенко является продолжением разговора, начатого накануне в ходе неформальной встречи на Валааме. 

Российский лидер отметил, что работает правительственная комиссия, которая подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства. 

В разговоре Путин подчеркнул, что Беларусь является стратегическим и самым близким партнером России и страны работают по всем направлениям.  

«Мы работаем по всем направлениям – и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике», – указал российский президент. 

Он подчеркнул, что объем взаимной торговли между странами постоянно растет. Глава российского государства также отметил, что есть еще вопросы, которые предстоит обсудить.  

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за совместное посещение Валаама.  

«Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места», – сказал он. 

Лукашенко подчеркнул, что ценит поступок российского президента. 

«Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святыням провели, и откровенно показали все это», – добавил он.  

Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Россию 17 июля с рабочим визитом. Накануне Путин и Лукашенко отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба. 



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По словам российского лидера, президенты решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора и не сделано.
 
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